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В Google запретили загрузку и обновление платных приложений в российском Play Маркете

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Google продолжает ограничивать российских разработчиков приложений.

Им теперь нельзя в Google Play загружать платные приложения и обновлять существующие.

Помимо этого, платные программы нельзя скачать пользователям.

Новые правила начали действовать с 5 мая. Американская корпорация предложила российским разработчикам перевести свои платные программы в бесплатные, только в этом случае они смогут обновлять свои программы и улучшать их.

Стоит отметить, что возможность платить в Google Play у россиян забрали с 10 марта 2022, когда Google ограничила возможность покупки программ и подписок.

Google Google Play
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