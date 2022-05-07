В Google запретили загрузку и обновление платных приложений в российском Play Маркете

Google продолжает ограничивать российских разработчиков приложений.
Им теперь нельзя в Google Play загружать платные приложения и обновлять существующие.
Помимо этого, платные программы нельзя скачать пользователям.
Новые правила начали действовать с 5 мая. Американская корпорация предложила российским разработчикам перевести свои платные программы в бесплатные, только в этом случае они смогут обновлять свои программы и улучшать их.
Стоит отметить, что возможность платить в Google Play у россиян забрали с 10 марта 2022, когда Google ограничила возможность покупки программ и подписок.