В Google запретили загрузку и обновление платных приложений в российском Play Маркете

Google продолжает ограничивать российских разработчиков приложений.

Им теперь нельзя в Google Play загружать платные приложения и обновлять существующие.

Помимо этого, платные программы нельзя скачать пользователям.

Новые правила начали действовать с 5 мая. Американская корпорация предложила российским разработчикам перевести свои платные программы в бесплатные, только в этом случае они смогут обновлять свои программы и улучшать их.

Стоит отметить, что возможность платить в Google Play у россиян забрали с 10 марта 2022, когда Google ограничила возможность покупки программ и подписок.