В Google запретили сотрудникам использовать Zoom

Google своим сотрудникам запретила использовать программу Zoom. Внутренний приказ компании касается только рабочих компьютеров, а для личного использования Zoom не запрещают.

Как удалось узнать BuzzFeed, компания Google запретила использовать программу для удаленной конференц-связи с использованием облачных вычислений из-за того, что в ней есть критические уязвимости.

В письме для сотрудников служба безопасности указала, что Zoom Destkop Client не соответствует стандартам безопасности Google.

Ранее сообщалось, что в Сети появились данные нескольких тысяч записей звонков, совершенных через сервис Zoom.