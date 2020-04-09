В Google запретили сотрудникам использовать Zoom

В Google запретили сотрудникам использовать Zoom09.04.2020 18:41
Google своим сотрудникам запретила использовать программу Zoom. Внутренний приказ компании касается только рабочих компьютеров, а для личного использования Zoom не запрещают.
Как удалось узнать BuzzFeed, компания Google запретила использовать программу для удаленной конференц-связи с использованием облачных вычислений из-за того, что в ней есть критические уязвимости.
В письме для сотрудников служба безопасности указала, что Zoom Destkop Client не соответствует стандартам безопасности Google.
Ранее сообщалось, что в Сети появились данные нескольких тысяч записей звонков, совершенных через сервис Zoom.
Просмотры:Метки: Google, Zoom