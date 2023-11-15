Google заплатила Samsung 8 миллиардов за предустановку на гаджеты Play Store

Судебный процесс Epic Games против Google действительно раскрывает интересные детали о взаимоотношениях между компаниями. Одной из таких деталей является информация о доходности мобильных устройств Samsung через магазин приложений Google Play.

По словам вице-президента Google по партнерству Джеймса Колотуроса, на начало 2019 года на устройствах Samsung приходилось больше половины доходов Google Play. Это указывает на значительную зависимость от Samsung для генерации прибыли через магазин приложений Google Play.

В 2020 году Google заключила три сделки с Samsung, согласившись выплатить 8 миллиардов долларов в течение четырех лет.

В рамках этих сделок было соглашено о том, что на устройствах Samsung по умолчанию будут использоваться поисковик Google, голосовой помощник Google Assistant и магазин приложений Google Play Store.

Кроме того, Google предложила, а затем отказалась от плана запретить Samsung размещать фирменный магазин приложений Galaxy Store на домашних экранах своих устройств. Это указывает на то, что Google пыталась контролировать пользовательский опыт на устройствах Samsung и удерживать свою позицию как основного поставщика приложений и сервисов.