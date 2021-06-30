С первого августа все загружаемые в Google Play приложения должны иметь расширения Android App Bundle (AAB). Этот формат приходит на смену всем известному Android Package (APK).

Презентация расширения AAB состоялось в 2018 году, но внедрять его решили только сейчас. По заявлению разработчиков Android, новый формат позволит упростить оптимизацию программного обеспечения для различных устройств.

Так, за счет формата AAB на устройство будут устанавливать только нужные для этого аппарата файлы.

Это позволит на 15% уменьшить «вес» приложений, а также экономить память аппарата.

Стоит отметить, что AAB уже используют большинство популярных разработчиков. По заявлению Google, уже более 1 млн приложений в Google Play имеют расширение AAB.