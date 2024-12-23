Google выступила против плана США по продаже браузера Chrome

Google официально выступила против требований Министерства юстиции США, которые требуют от компании продать браузер Chrome для борьбы с монополией в интернете.

Компания назвала это требование «крайностью» и заявила, что оно противоречит законодательству. Google призвала суд быть осторожным, чтобы не навредить будущим инновациям.

В своём заявлении Google отметила, что продажа Chrome не соответствует обвинениям, которые связаны с эксклюзивными соглашениями с разработчиками браузеров и производителями устройств.

Компания считает, что меры против антиконкурентного поведения должны быть разумными, а требование о продаже браузера выходит за рамки допустимого.

Ранее судья Амит Мехта ранее признал контракты Google, обеспечивающие её доминирование на рынке поиска, незаконными. В ответ Министерство юстиции и прокуроры нескольких штатов потребовали от компании внести изменения в бизнес-процессы и продать Chrome.