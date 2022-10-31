Google выпустила закрывающее опасную уязвимость в браузере Google Chrome обновление

В Google Chrome регулярно находят серьёзные уязвимости, через которые хакеры могут произвести атаку и получить возможность управлять компьютером или завладеть данными пользователя.

Одна их таких уязвимостей уже закрыта, но для этого срочно нужно обновить браузер.

Разработчики выпустили обновление безопасности настольного браузера Chrome, в котором закрыта уязвимость CVE-2022-3723, помеченная как «высокая».

Уязвимость была обнаружена в движке Chrome V8 Javascript, которую нашли аналитики Avast, но ее подробности они раскрывать не стали.

Все данные специалисты безопасности передали разработчикам Google Chrome. Для обновления нужно зайти в настройки браузера выбрать вкладку «О Chrome», а после обновления перезапустить программу.