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Google выпустила закрывающее опасную уязвимость в браузере Google Chrome обновление

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В Google Chrome регулярно находят серьёзные уязвимости, через которые хакеры могут произвести атаку и получить возможность управлять компьютером или завладеть данными пользователя.
Одна их таких уязвимостей уже закрыта, но для этого срочно нужно обновить браузер.

Разработчики выпустили обновление безопасности настольного браузера Chrome, в котором закрыта уязвимость CVE-2022-3723, помеченная как «высокая».

Уязвимость была обнаружена в движке Chrome V8 Javascript, которую нашли аналитики Avast, но ее подробности они раскрывать не стали.

Все данные специалисты безопасности передали разработчикам Google Chrome. Для обновления нужно зайти в настройки браузера выбрать вкладку «О Chrome», а после обновления перезапустить программу.

Google Google Chrome
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