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Google выпустила собственное приложение для запуска Android-игр на базе ОС Windows

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Теперь Google Play Games есть и на ПК, но пока новая платформа для запуска игр работает только в некоторых странах.
Бета-версию игрового сервиса Google Play Games пока распространяется в США, Канаде, Мексике, Бразилии, Индонезии, Филиппинах, Малайзии, Сингапуре, Гонконге, Южной Корее и Тайване.

Для работы Google Play Games требуется компьютер с четырехядерным процессором, 8 ГБ оперативной памяти и графический ускоритель Intel UHD Graphics 630 или мощнее.

Запущенная на ПК игра будет синхронизироваться, и ее можно будет продолжить на планшете или смартфоне, но играть можно только в игры, которые созданы только на Android и они отсутствуют на ПК.

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