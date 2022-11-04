Google выпустила собственное приложение для запуска Android-игр на базе ОС Windows

Теперь Google Play Games есть и на ПК, но пока новая платформа для запуска игр работает только в некоторых странах.

Бета-версию игрового сервиса Google Play Games пока распространяется в США, Канаде, Мексике, Бразилии, Индонезии, Филиппинах, Малайзии, Сингапуре, Гонконге, Южной Корее и Тайване.

Для работы Google Play Games требуется компьютер с четырехядерным процессором, 8 ГБ оперативной памяти и графический ускоритель Intel UHD Graphics 630 или мощнее.

Запущенная на ПК игра будет синхронизироваться, и ее можно будет продолжить на планшете или смартфоне, но играть можно только в игры, которые созданы только на Android и они отсутствуют на ПК.