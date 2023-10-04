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Google выпустила смарт-часы Pixel Watch 2 с новой Wear OS, но старым дизайном

Автор На чтение 1 мин Просмотров 10 Опубликовано

Google представила обновленную версию смарт-часов Pixel Watch 2, работающих под управлением операционной системы Wear OS 4.

Дизайн часов остался прежним, при этом Pixel Watch 2 получили более производительный четырехъядерный процессор и интеграцию с сервисом Fitbit. Часы оснащены тремя новыми датчиками, а также обеспечивают функционал безопасности, включая медицинские данные и опцию «Check-up».

Google выпустила смарт-часы Pixel Watch 2 с новой Wear OS, но старым дизайном

Pixel Watch 2 поддерживают приложения Gmail, Calendar, YouTube Music и Голосового помощника Google.

Устройство можно будет предзаказать уже сегодня по цене $349 за версию Wi-Fi, включая 6 месяцев подписки Fitbit Premium. Первая поставка намечена на следующую неделю.

Pixel Watch 2
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