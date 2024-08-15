Google выпустила новый мощный блок питания для своих устройств

После презентации Made By Google в интернет-магазине компании появился новый аксессуар — мощный блок питания. Он не был упомянут на мероприятии, но теперь доступен для предзаказа.

Этот блок мощностью 45 Вт на 50% сильнее своего предшественника и имеет изменённый дизайн. USB Type-C порт расположен под углом 90° к вилке, что делает его более удобным в использовании.

По информации Google, новый блок питания сможет зарядить Pixel 9 Pro XL до 70% всего за 30 минут. Он также совместим с другими устройствами, включая наушники Pixel Buds, планшет Pixel Tablet и некоторые ноутбуки.

Блок поддерживает стандарт быстрой зарядки USB PD 3.1 PPS, что позволяет использовать его с гаджетами других брендов. Цена аксессуара составляет $29,99, а дата начала продаж будет объявлена позже.