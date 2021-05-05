Google выпустила новый интерфейс для планшетов на Android в стиле Google TV

Новая оболочка позволяет сделать интерфейс планшета максимально удобным для выбора и просмотра видео, игр и книг.

Американский поисковый гигант для планшетов разработал новую оболочку под названием Entertainment Space.

Для ее запуска на домашнем экране будет специальная кнопка, которая переводит устройство в специальный режим. Сама оболочка очень похожа на Google TV.

При ее запуске на главном экране по установленным на планшете приложениям будут формироваться рекомендации и популярные ролики.

Оболочка Entertainment Space скоро появится на планшетах американского ритейлера Walmart, а позже ее начнут распространять на другие устройства. Известно, что следующими станут планшеты от компаний Lenovo и Sharp.