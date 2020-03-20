Google выпустила новую сборку Android 11 для разработчиков

Google выпустила вторую версию Android 11, которая предназначена для разработчиков, тогда как первую версию Android 11 Developer Preview представили месяц назад.

Android 11 Developer Preview 2 получила большое количество дополнений, и теперь она поддерживает гибкие экраны и высокую частоту дисплеев.

Причем в сборке добавили технологию автоматического регулирования частоты обновления изображения на дисплее.

Помимо этого, ОС автоматически понимает на какой угол открыт гибкий дисплей смартфона и автоматически перестраивает интерфейс.

Добавили во вторую версию поддержку доступа к истории уведомлений, имитацию экранов-водопадов и настройку часов на экране блокировки.

Android 11 Developer Preview 2 пока можно установить только на смартфоны серии Pixel, причем сборка предназначена для разработчиков, тогда как обычным пользователям устанавливать Developer Preview не стоит, так как она работает не стабильно.