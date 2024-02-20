Google выпустила лимитированную фигурку Android за 1,5 тыс. рублей

Официальный магазин товаров Google представил новую коллекционную фигурку, которая наверняка заинтересует всех любителей Android.

Среди множества предметов, доступных в магазине, появился Android Classic — выдающееся дополнение к коллекции.

Эта 3-дюймовая виниловая фигурка, названная «Бот», оживляет знакомого талисмана Android и имеет удобные руки для придания индивидуальности.

Цена на эту коллекционную фигурку составляет 16 долларов, и она доступна только через официальный сайт Google в США.

Выпуск такого Android ограничен, но сколько экземпляров предложено всего неизвестно, но уже в продаже осталось менее 200 единиц.