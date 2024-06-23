Google выпустила конструктор в честь 10-летия динозавра из браузера Chrome

Google выпустила набор для сборки динозавра, который напоминает персонажа из популярной игры T-Rex Dinosaur Game в браузере Chrome.

Этот набор выпущен в честь десятилетия динозавра. Оригинальный динозавр был серого цвета, но Google решила сделать его в зеленом цвете, который является фирменным цветом Android.

Набор называется Chrome Dino Brick Set и представляет собой конструктор в стиле LEGO. Он состоит из 233 деталей и включает зеленого динозавра с белыми глазами и прозрачной подставкой. Набор уже доступен для покупки в официальном онлайн-магазине Google.

Всего будет выпущено 600 экземпляров Chrome Dino Brick Set, и его цена составляет 40 долларов (3500 рублей).