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Google выпустила финальную версию операционной системы Android 11

09.09.2020 09:46

Google объявила о выпуске последней версии своей мобильной операционной системы Android 11. После немного более длительного общедоступного предварительного просмотра пользователи, которые владеют Pixel (начиная с Pixel 2), OnePlus, Xiaomi, OPPO или телефонов realme, теперь увидят, что обновление будет доступно в ближайшие дни. Обновления для других телефонов будут доступны в течение следующих нескольких месяцев.

Android 11 не является радикальным отклонением от того, что было в последние годы, но здесь есть ряд интересных новых обновлений для пользователей, которые в основном касаются обмена сообщениями, конфиденциальности и предоставления вам лучшего контроля над всеми вашими интеллектуальными устройствами.

Google выпустила финальную версию операционной системы Android 11

В основе улучшенных функций обмена сообщениями и связи лежат улучшенные уведомления о разговорах из приложений для обмена сообщениями. Теперь они находятся в специальном пространстве в верхней части панели уведомлений и имеют более «ориентированный на людей дизайн», как это описывает компания. Новый Bubbles API теперь также делает пузыри чата основной частью обмена сообщениями Android.

Еще одна функция, которую Google перечисляет в разделе связи, — это запись экрана, которая теперь, наконец, стала встроенным инструментом, который позволяет записывать, что происходит на вашем экране, используя звук с микрофона, устройства или и то, и другое. До сих пор для этого требовались сторонние приложения, такие как AZ Screen Recorder (и они все равно понадобятся для более продвинутых функций, например, для потоковой передачи в реальном времени).

Что касается управления интеллектуальными устройствами, Google отмечает, что теперь достаточно долгое время нажимать кнопку питания, чтобы получить доступ к новому меню, которое дает доступ к элементам управления устройством (аналогично тому, что можно найти в приложении Google Home, но с другим дизайн), а также способы оплаты и посадочные талоны, например.

Элементы управления мультимедиа также претерпевают изменения: элементы управления перемещаются из уведомлений на панель быстрых настроек. Оттуда теперь также проще выбрать, где вы хотите воспроизводить аудио и видео.

За последние несколько лет команда Android добавила в операционную систему ряд функций конфиденциальности, но это явно остается подвижной целью. В этом обновлении основное внимание уделяется разрешениям приложений. Теперь стало проще предоставить приложению одноразовые разрешения на доступ к вашему микрофону, камере и местоположению, что поможет вам, например, гарантировать, что приложение не будет иметь постоянного доступа к вашему местоположению. Если вы какое-то время не использовали приложение, Android также сбросит ваши разрешения, и вам придется повторно предоставить доступ к приложению при следующем запуске.

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