Google выпустила Envelope для борьбы с зависимостью от смартфона

IT-гигант продолжает развивать свой проект под названием «Цифровое благополучие» и теперь в его рамках создано несколько специальных приложений, которые позволят реже использовать смартфон.



В общей сложности два приложения — Activity Bubbles и Screen Stopwatch, являются «живыми» обоями, через которые можно следить за смартфоном в течение дня.

Самое интересное приложение это Envelope, которое переводится как конверт.

Через эту программу можно распечатать бумажный конверт, в который помещается смартфон. Конверт пока создан только для смартфона Pixel 3a.

После упаковки устройства в конверт, пользователь получает ограниченный функционал устройства, в котором нет даже возможности увидеть время, при этом есть специальный режим, подсказывающий который сейчас час.

В рамках приложения Envelope доступна возможность совершать звонки и пользоваться камерой, при этом экран смартфона будет скрыт самим конвертом, поэтому фотографию можно увидеть только после извлечения аппарата из конверта.

