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Google выпустила детские умные часы Fitbit Ace LTE с играми

Автор На чтение 2 мин Просмотров 5 Опубликовано

Fitbit Ace LTE предлагает игры, которые геймифицируют физические упражнения. Дети могут зарабатывать очки, выполняя различные активности, такие как бег, танцы, прыжки и прогулки, чтобы прогрессировать в играх.

Google выпустила детские умные часы Fitbit Ace LTE с играми

Список игр регулярно обновляется, чтобы предотвратить скучность и поддерживать интерес детей. Приложение Noodle отслеживает активность и отображает достижения ребенка, поощряя его к выполнению ежедневных целей.

Другой интересной особенностью являются цифровые персонажи Eejie, которые питаются активностью ребенка. Чем чаще ребенок достигает ежедневных целей, тем здоровее и счастливее становятся эти персонажи. Ребенок также может использовать свои достижения для «покупки» виртуальной одежды и предметов интерьера.

Fitbit Ace LTE также предлагает различные ремешки, которые выполняют роль картриджей. Каждый ремешок предоставляет доступ к уникальным персонажам, предметам и другим элементам, которые дети могут использовать в играх. Защита устройства от воды и включенный в комплект бампер обеспечивают дополнительную защиту от повреждений.

Одна из важных особенностей Fitbit Ace LTE заключается в том, что только родители могут назначать контакты, с которыми дети могут общаться.

Google выпустила детские умные часы Fitbit Ace LTE с играми

Родители также могут видеть местоположение ребенка в реальном времени и связываться с ним через звонки или сообщения. Компания также планирует добавить возможность оплачивать покупки одним касанием с помощью часов в будущем.

Fitbit Ace LTE будет доступен в продаже в США с 5 июня по цене 229 долларов. Для использования функций звонков, сообщений и отслеживания местоположения покупателям потребуется оплатить ежемесячный или ежегодный тарифный план Fitbit Ace Pass за 9,99 долларов в месяц или 119 долларов в год.

 

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