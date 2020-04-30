Google всем открывает к видеоконференциям Meet бесплатный доступ

Компания Google открыла для всех пользователей сервис видеоконференций — Google Meet. Ранее данный сервис был доступен только бизнес-пользователям GSuite и GSuite for Education.

В Google Meet можно пройти авторизацию через почту Gmail, причем разработчики сервиса пользователям открывают все возможности видеоконференции.

В пресс-службе Google отметили, что до 30 сентября отменены ограничения по времени видеоконференции.

Можно будет воспользоваться демонстрацией экрана, редактированием в режиме реального времени, записями видеозвонков на Google Диск и созданием видеоконференции до 100 участников.

Бесплатный доступ к Google Meet будет открываться постепенно.