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Google впервые за два года представил Android 14 TV

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Предполагается, что мало существующих моделей телевизоров получат обновление, скорее всего Android 14 TV будет доступен для новых моделей.

Google впервые за два года представил Android 14 TV

Первые модели с Android 14 TV выйдут в этом году. Google представила обновление операционной системы Android TV для умных телевизоров после двухлетнего перерыва. Вместо ожидаемой версии Android TV 13, компания выпустила первую бета-версию Android TV 14.

Одним из ключевых нововведений Android TV 14 являются три режима потребления энергии. Режим «Оптимизированный» позволяет телевизору выводиться из режима ожидания с помощью голосового помощника или сетевой трансляции.

«Режим пониженного энергопотребления» отключает большую часть сетевых функций, оставляя только критические, когда телевизор находится в режиме ожидания.

«Режим повышенного энергопотребления» позволяет поддерживать подключения к Google Home, Google Assistant и Cast даже в режиме ожидания.

Также были добавлены настройки специальных возможностей, включая коррекцию цвета, расширенные параметры текста и альтернативные параметры навигации.

Оптимизирована функция «картинка в картинке», которая теперь может быть поддержана разработчиками своих приложений.

В Android TV 14 представлена интеграция искусственного интеллекта Gemini. Он предлагает персонализированные описания фильмов и сериалов на главном экране Android TV, включая упоминания любимых пользователем жанров или артистов. ИИ также может заполнять недостающие или непереведенные описания контента.

Хотя кардинальных изменений в дизайне Android TV 14 не наблюдается, Google выпустила бета-версию инструмента для разработки Compose for TV, который предлагает предварительно настроенные модули для ускорения разработки приложений и обеспечения единообразия интерфейса на устройствах Android TV.

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