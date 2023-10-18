Google внедрит в Android-смартфоны специальный режим для ремонта

В ОС Android планируется добавить новый режим восстановления, который обеспечит защиту данных устройства во время ремонта. Эта функция позволит ограничить доступ к личным данным, таким как контакты, фотографии, видео, сообщения и другие, во время обслуживания в сервисных центрах.

По словам Мишаала Рахмана, специалиста, узнавшего о новой функции, режим восстановления будет доступен через настройки устройства.

После активации этого режима телефон перезагрузится и запустит «чистую» операционную систему без пользовательских данных. Для выхода из режима восстановления владельцу устройства потребуется ввести цифровой пароль.

Это нововведение позволит пользователям Android более надежно защищать свои данные во время ремонта или обслуживания устройства.

Однако стоит отметить, что точные детали и доступность этой функции могут различаться в зависимости от версии Android и производителя устройства.