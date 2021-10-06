Google включит двухэтапную аутентификацию по умолчанию для 150 миллионов аккаунтов до конца года

Сейчас мы находимся в Месяце осведомленности о кибербезопасности, как указывает Google в новом сообщении в блоге, и как говорит поисковый гигант: «Для большинства из нас пароли являются первой линией защиты нашей цифровой жизни. Однако управление набором надежных паролей не всегда удобно, что заставляет многих искать ярлыки (например, имя собаки + день рождения) или вообще пренебрегать рекомендациями по паролям, что подвергает их рискам в Интернете. В Google мы защищаем наших пользователей с помощью продуктов, которые безопасны по умолчанию — так мы обеспечиваем безопасность в Интернете большего числа людей, чем кто-либо другой в мире».

Google хочет улучшить безопасность паролей, добавив по умолчанию двухэтапную аутентификацию (2SV) в учетные записи Google.

Одна из лучших вещей, которые пользователь смартфона может использовать для защиты своей конфиденциальности, — это двухфакторная аутентификация (2FA) или, как ее называет Google, двухэтапная аутентификация (2SV). Это добавляет еще один уровень безопасности при входе в приложение. При использовании 2FA / 2SV при вводе пароля для открытия приложения вы получите текстовое сообщение на свое личное устройство с уникальным одноразовым кодом, который вы вводите, чтобы подтвердить свою личность и открыть приложение.

Как отмечает Google в своем блоге, добавление этого дополнительного уровня аутентификации резко снижает вероятность того, что хакер сможет взломать учетную запись. Google утверждает, что двухэтапная проверка — «один из самых надежных способов предотвратить несанкционированный доступ к учетным записям и сетям». Он сочетает в себе то, что вы знаете, например пароль, с тем, что у вас есть, например, с телефоном или ключом безопасности.

Google сделал вход в систему с помощью двухэтапной аутентификации настолько простым, насколько это возможно, предлагая подсказку, требующую всего одного нажатия, чтобы доказать, что вы тот, кем себя называете. Google заявляет, что лучший способ обезопасить своих пользователей — это включить защиту по умолчанию. В результате он начал автоматически делать учетные записи своих пользователей более безопасными, и до конца этого года он автоматически зарегистрирует дополнительно 150 миллионов пользователей Google в 2SV, при этом 2 миллиона создателей YouTube должны включить 2SV.