Google вернет в Android 12 функцию двойного тапа по задней панели

Google вернет в Android 12 функцию двойного тапа по задней панели26.01.2021 00:30
Двойное постукивание по задней панели тестировалось еще в Android 11. Эта функция получила название Columbus и она должна была использоваться для различных действий.
В итоге Columbus так и не добрался до финальной версии ОС. В Google решили отказаться от нее на ранней стадии тестирования.
По данным источника, ее снова вернут в Android 12, но она будет иметь ряд ограничений.
Постукивая по крышке пользователь сможет запустить голосовой помощник, воспроизвести или приостановить видео, а также открыть уведомление.
Сообщается, что для использования Columbus в настройках смартфона появится отдельный пункт, в котором нужно будет зарегистрировать действие, чтобы смартфон исключал случайные толчки по задней панели.
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