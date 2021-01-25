Google вернет в Android 12 функцию двойного тапа по задней панели

Двойное постукивание по задней панели тестировалось еще в Android 11. Эта функция получила название Columbus и она должна была использоваться для различных действий.

В итоге Columbus так и не добрался до финальной версии ОС. В Google решили отказаться от нее на ранней стадии тестирования.

По данным источника, ее снова вернут в Android 12, но она будет иметь ряд ограничений.

Постукивая по крышке пользователь сможет запустить голосовой помощник, воспроизвести или приостановить видео, а также открыть уведомление.

Сообщается, что для использования Columbus в настройках смартфона появится отдельный пункт, в котором нужно будет зарегистрировать действие, чтобы смартфон исключал случайные толчки по задней панели.