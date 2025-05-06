Google ведет разработку защиты Android от мошенничества через показ экрана

Компания Google готовит новую функцию безопасности для Android, которая поможет предотвратить случаи мошенничества через демонстрацию экрана во время телефонных звонков. Об этом сообщает Android Authority.

В бета-версии Google Play Services (v25.18.31) была обнаружена система BankScamCallDetectionService. Она автоматически активируется при одновременном выполнении трёх условий: входящий звонок с неизвестного номера, включенная демонстрация экрана и открытое банковское приложение. В таком случае устройство выведет на экран предупреждение и предложит прервать звонок или пожаловаться на номер.

Отмечается, что список банковских приложений, за которыми будет следить новая система, планируют регулярно обновлять. В отличие от существующей функции Scam Detection на смартфонах Pixel, новое решение не требует анализа голосовых данных, а реагирует на определённые действия пользователя.

Разработка опирается на возможности Android 15, где уже предусмотрены механизмы защиты личной информации при записи или трансляции изображения с экрана.

По данным специалистов, новая функция направлена на усиление мер безопасности в ответ на участившиеся случаи телефонного мошенничества, когда злоумышленники представляются сотрудниками банков и обманом вынуждают пользователей передавать конфиденциальные данные.