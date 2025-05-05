Google ведет разработку компьютерного интерфейса для Android-устройств

Google интегрирует в Android функцию, которая позволит использовать смартфоны в режиме настольного компьютера. Как сообщает издание PhoneArena, новая возможность даст пользователям право подключать телефон к монитору и работать с интерфейсом, напоминающим ПК.

Среди доступных функций — перемещение файлов между приложениями, открытие плавающих окон и расширенные мультитаскинговые возможности. Пользователи смогут использовать Android-устройства для работы в более привычной десктопной среде без необходимости приобретать специальные модели смартфонов.

Ранее аналогичные решения предлагали отдельные производители, в частности Samsung через платформу DeX. Теперь благодаря усилиям Google функция будет встроена в Android и станет доступна для владельцев смартфонов разных брендов.

Точные сроки внедрения новой опции пока не уточняются.