Google в операционной системе Android тестирует специальный игровой режим

Новые режимы будут очень полезными для геймеров, которые смогут не только получить максимальную производительность смартфона, но также вести прямую трансляцию на своем канале в YouTube.

Компания Google сейчас тестирует новые функции в Android 12. Журналисты в публикациях на Reddit нашли информацию, в которой написали что в мобильной операционной системе для смартфонов для игр можно выставить суточное ограничение, а также запустить игровой режим.

В нем система автоматически будет оптимизировать производительность смартфона для игры.

Помимо этого, было обнаружено упоминание о секретной функции, которая позволит игроку вести прямую трансляцию со смартфона на YouTube.

Журналисты отметили, что все указанные функции ранее были не анонсированы, также они пока работают не на всех смартфонах с установленной бета-версией Android 12.