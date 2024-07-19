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Google в новых видеотизерах раскрыла дизайн Pixel 9 Pro и складного Pixel 9 Pro Fold

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Компания Google  выпустила рекламные ролики, которые раскрыли название и внешний вид будущих новых устройств. Google также подчеркнула одну из ключевых функций складного устройства ещё до его презентации.

Google в новых видеотизерах раскрыла дизайн Pixel 9 Pro и складного Pixel 9 Pro Fold

В первом ролике показано, как смартфон поддерживает функции нейросети Google Gemini. Пользователь просит искусственный интеллект написать письмо о том, что он расстается со своим старым смартфоном, что намекает на то, что новый смартфон будет лучше предыдущего.

Судя по видео, Pixel 9 Pro Fold будет иметь внутренний дисплей с рамками, расположенными сверху и по бокам, а дизайн камеры значительно изменится по сравнению с предыдущими моделями «Пиксель».

Во втором видео показан смартфон Pixel 9 Pro, подтверждая многочисленные утечки информации о нем. Презентация Google запланирована на 13 августа.

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