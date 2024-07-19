Google в новых видеотизерах раскрыла дизайн Pixel 9 Pro и складного Pixel 9 Pro Fold

Компания Google выпустила рекламные ролики, которые раскрыли название и внешний вид будущих новых устройств. Google также подчеркнула одну из ключевых функций складного устройства ещё до его презентации.

В первом ролике показано, как смартфон поддерживает функции нейросети Google Gemini. Пользователь просит искусственный интеллект написать письмо о том, что он расстается со своим старым смартфоном, что намекает на то, что новый смартфон будет лучше предыдущего.



Судя по видео, Pixel 9 Pro Fold будет иметь внутренний дисплей с рамками, расположенными сверху и по бокам, а дизайн камеры значительно изменится по сравнению с предыдущими моделями «Пиксель».

Во втором видео показан смартфон Pixel 9 Pro, подтверждая многочисленные утечки информации о нем. Презентация Google запланирована на 13 августа.