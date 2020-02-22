Google в Google Play заблокировала 600 приложений за навязчивую рекламу

Google регулярно чистит Google Play и в этот раз компания отчиталась об очередной чистке. В частности, были удалены приложения, которые нарушают правила магазина.

Так, из Google Play удалили 600 приложений, в которых была навязчивая реклама, причем были удалены не только сами приложения, но также заблокированы и их разработчики.

Помимо этого, разработчики получили ограничения и на рекламных платформах Google AdMob и Google Ad Manager.

Это означает, что они больше не смогут монетизировать свои мобильные программы даже за пределами Google Play.

Известно, что среди заблокированных разработчиков оказалась компания Cheetah Mobile, которая является крупнейшим разработчиком программ для Android смартфонов.