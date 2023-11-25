Google с 1 декабря запустит удаление неактивных аккаунтов пользователей

Google объявила о начале процесса удаления неактивных аккаунтов пользователей некоторых сервисов, начиная с первых чисел декабря. В своем блоге компания сообщила о новых правилах, которые затронут владельцев аккаунтов Gmail, Docs (сервис для создания документов), Drive (хранилище файлов), Meet (сервис аудиозвонков и видеоконференций), Calendar (планировщик) и Google Photos (фотохостинг).

Эти изменения повлекут потерю доступа к сервисам для пользователей, которые не входили в свои учетные записи в течение последних двух лет. Google объясняет такие меры освобождением места на своих серверах и повышением безопасности данных. С целью оптимизации хранения информации и обеспечения надежности системы, компания решила удалить неактивные аккаунты.