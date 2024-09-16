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Google в честь своего дня рождения делает скидки на Pixel 8a

Автор На чтение 1 мин Просмотров 8 Опубликовано

Компания Google в честь своего дня рождения решила сделать скидку на Google Pixel 8a.

Сейчас актуальными на рынке являются смартфоны Pixel 9, но пока они остаются очень дорогими, так как недавно поступили в продажу.

Google Pixel 8a относится к устройству среднего уровня, при этом обладает рядом функций, которые не всегда встречаются в аппаратах более дорого сегмента.

Напомним, Pixel 8a предлагает 6,1-дюймовый дисплей, процессор Google Tensor G3 и 64-мегапиксельную камеру с функциями на базе ИИ. Смартфон получил 8 ГБ оперативной памяти, OLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц и хорошую автономность.

Google Pixel 8a на официальном сайте сейчас предлагается по цене 399 долларов, обычная цена устройства составляет 499 долларов.
Также акция на аппарат действует в интернет-магазине Amazon. Помимо этого скидки и подарки доступны и на другие гаджеты от компании Google.

Google Pixel 8a Pixel 8a
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