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Google уже работает над новыми Pixel 5a

01.08.2020 16:19

Pixel 4a должен был выйти в конце весны, но из-за пандемии корнавируса его выход отложили на несколько месяцев.
Официальная презентация Pixel 4a состоится через пару дней.

Об этом устройстве ранее уже сообщалось, но не успела состояться презентация Pixel 4a, как уже стало известно, что в компании работают над его преемником.

Более того, в Сети даже появились первые подробности. Например, известно, что смартфон выйдет с названием Pixel 5a.

Этот аппарат также заметили в Android Open Source Project. Предположительно, новинка будет основана на базе процессора от Qualcomm, а еще она будет иметь поддержку сетей пятого поколения.

Google представит 3 августа новый бюджетный Pixel 4A

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