Google урезает бесплатные возможности своего сервиса Meet

Меню
Поиск

USD/RUB: 76.82 EUR/RUB: 89.66 BTC/USD: 8756.9

27 октября : воскресенье

ТОП новости

Извините. Данных пока нет.

Интервью

Apple заявила, что руководитель Epic Games просил у компании особые условия

Компания считает, что производитель Fortnite нарушил правила Apple и не должен возвращаться в магазин, пока бушует судебная тяжба.

Оценена важность установки антивируса на смартфон

Эксперты советуют использовать антивирусные приложения, если смартфон работает под управлением Android.

Эксперт рассказал, как быстро заработать денег в кризис

В это нестабильное время, в эпоху «коронакризиса» многие из нас хотят быстро приумножить свои деньги.

В Valve объяснили задержку Half-Life 3

По словам основателя Valve, студия не гонится за финансовыми показателями и не следует правилам игровой индустрии.

Из-за коронавируса Google отменила конференцию для разработчиков I/O 2020

В компании сейчас рассматривают возможность проведения конференции в ином формате.

Колонка эксперта

Главный миф о зарядке и разрядке смартфонов развеяло Роскачество

Специалист Роскачества Антон Куканов рассказал о мифах, которые связаны с зарядкой и разрядкой смартфонов.

Эксперт рассказал, как быстро заработать денег в кризис

В это нестабильное время, в эпоху «коронакризиса» многие из нас хотят быстро приумножить свои деньги.

Пандемия – хороший повод задуматься о новых технологиях

Директор департамента по акселерации направления ТЭК и промышленности Фонда «Сколково» Алексей Борисов – о том, как инновации могут помочь избежать экономического коллапса в реальном секторе

Озвучена распространенная ошибка при зарядке смартфона

При полной зарядке до 100% и продолжительном подключении устройства от сети, происходит более быстрое «старение» аккумулятора.

Weblium конструктор сайтов: бесплатная платформа для создания сайтов нового поколения

Бесплатный конструктор сайтов, работающий по технологии искусственного интеллекта.

Статьи

Обзоры рынков

Google урезает бесплатные возможности своего сервиса Meet

27.09.2020 08:50

Google Meet ограничит встречи 60 минутами в бесплатных тарифных планах 30 сентября. Ранее в этом году компания временно предоставила всем пользователям бесплатные встречи без ограничения по времени.

В апреле Google заявил, что разрешит неограниченные встречи на своей платформе видеочата Google Meet для всех пользователей до 30 сентября, и похоже, что компания придерживается этого графика. После 30 сентября бесплатные версии Meet будут ограничены встречами продолжительностью не более 60 минут.

«Нам не о чем сообщать об изменениях в промо и расширенных функциях, срок действия которых истекает», — сказал представитель Google в электронном письме The Verge в пятницу. «Если это изменится, мы обязательно сообщим вам».

В рамках расширения любой, у кого есть учетная запись Google, может создавать бесплатные встречи с участием до 100 человек и без ограничения по времени.

30 сентября также исчезнет доступ к расширенным функциям для клиентов G Suite и G Suite for Education, включая возможность встреч до 250 участников, прямые трансляции до 100 000 человек в одном домене и возможность сохранять записи встреч в Гугл драйв. Эти функции обычно доступны только клиентам на «корпоративном» уровне G Suite, который стоит 25 долларов за пользователя в месяц.

Google Meet и другие платформы для видеоконференцсвязи преследовали стремительный рост Zoom во время пандемии коронавируса: еще в апреле Meet проходил через 100 миллионов участников в день.

Конечно, для большинства пользователей, которые не хотят переходить на платный план Meet, этот крайний срок означает, что им придется ограничить свои конференц-звонки 60 минутами или меньше.

Просмотры:


Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги