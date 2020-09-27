Google урезает бесплатные возможности своего сервиса Meet

Google Meet ограничит встречи 60 минутами в бесплатных тарифных планах 30 сентября. Ранее в этом году компания временно предоставила всем пользователям бесплатные встречи без ограничения по времени.

В апреле Google заявил, что разрешит неограниченные встречи на своей платформе видеочата Google Meet для всех пользователей до 30 сентября, и похоже, что компания придерживается этого графика. После 30 сентября бесплатные версии Meet будут ограничены встречами продолжительностью не более 60 минут.

«Нам не о чем сообщать об изменениях в промо и расширенных функциях, срок действия которых истекает», — сказал представитель Google в электронном письме The Verge в пятницу. «Если это изменится, мы обязательно сообщим вам».

В рамках расширения любой, у кого есть учетная запись Google, может создавать бесплатные встречи с участием до 100 человек и без ограничения по времени.

30 сентября также исчезнет доступ к расширенным функциям для клиентов G Suite и G Suite for Education, включая возможность встреч до 250 участников, прямые трансляции до 100 000 человек в одном домене и возможность сохранять записи встреч в Гугл драйв. Эти функции обычно доступны только клиентам на «корпоративном» уровне G Suite, который стоит 25 долларов за пользователя в месяц.

Google Meet и другие платформы для видеоконференцсвязи преследовали стремительный рост Zoom во время пандемии коронавируса: еще в апреле Meet проходил через 100 миллионов участников в день.

Конечно, для большинства пользователей, которые не хотят переходить на платный план Meet, этот крайний срок означает, что им придется ограничить свои конференц-звонки 60 минутами или меньше.