Google упростила процесс перепрошивки смартфонов Android

Google решила упростить задачу разработчикам и пользователям смартфонов Google Pixel.

Американская компания запустила сервис Android Flash Tool, через который можно будет перепрошить смартфон.

Новый инструмент призван заменить сложные для некоторых пользователей программы, такие как SP Flash Tool.

Через Android Flash Tool упрощается перепрошивка, а для этого на смартфоне нужно включить отладку по USB, подключить устройство кабелем к компьютеру и зайти на сайт сервиса через браузер с поддержкой интерфейса WebUSB.

Такую функцию сейчас поддерживают браузеры Edge 79, Chrome и Opera 43.

На сайте сервиса Android Flash Tool можно не только перепрошить смартфон, но также и очистить его память.

Пока перепрошить свои смартфоны через новый сервис могут владельцы смартфонов серии Pixel.