Google улучшила защиту аккаунтов пользователей для выборов

Google предложила улучшенную систему Passkeys для защиты данных избирателей по всему миру, чтобы предотвратить возможные хакерские атаки во время выборов.

Вместо использования обычных паролей, Passkeys предоставляет доступ к аккаунту пользователя с помощью одноразовых ключей.

Эта технология была добавлена во многие сервисы Google, которые хранят и обрабатывают данные избирателей, а также в некоторые сервисы хранения паролей, такие как 1Password и Dashlane.

За прошедший год Passkeys были использованы на 400 миллионах аккаунтов Google более одного миллиарда раз.

Эта система проста в использовании и обладает защитой от фишинговых атак, так как требует только отпечатка пальца, сканирования лица или пин-кода для авторизации.