Google улучшила информацию о приложениях в «Play Маркете»

Google решил предоставить пользователям больше информации о качестве приложений в «Play Маркете».

Теперь, когда владельцы Android-устройств ищут приложения, они смогут видеть дополнительные предупреждения о возможном низком качестве.

Ранее оценить качество приложения было сложно, даже если у него были хорошие отзывы и миллионы скачиваний. Например, приложение могло не обновляться долгое время и плохо работать на новых устройствах.

Теперь Google будет показывать три типа предупреждений: если приложение чаще удаляют, если с ним взаимодействуют реже, и если у него меньше активных пользователей по сравнению с аналогами.

Эти новые уведомления помогут пользователям лучше понимать, чего ожидать от приложений. Однако это не означает, что приложение небезопасно. Дополнительная информация позволит делать более осознанный выбор при скачивании.