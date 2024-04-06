Google улучшила формат JPEG: картинки стали «легче» и прибавили в качестве

Google разработала новую библиотеку для сжатия и декодирования JPEG-изображений под названием Jpegli. Эта библиотека полностью совместима с существующими библиотеками, но предлагает ряд улучшений.

Она выполняет более точные вычисления, что приводит к более детализированным изображениям с меньшим количеством артефактов.

Кроме того, Jpegli поддерживает кодирование с более высоким разрешением цветовых компонентов и обеспечивает более эффективное сжатие изображений с сохранением качества.

В результате использования Jpegli, изображения могут быть сжаты на 35% сильнее при лучшем качестве итоговых файлов. Более подробную информацию о новой библиотеке можно найти на страницах блога Google.