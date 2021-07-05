Android-система является самой популярной во всем мире, поэтому именно на эту ОС мошенники и хакеры ориентируются больше всего.

Одним из самых востребованных считается взлом аккаунтов социальных сетей, и для этого кибермошенники используют самые разные способы.

Среди них есть, распространение программного обеспечения со «вшитым» трояном. Недавно специалисты по безопасности в магазине Google Play обнаружили девять популярных приложений, которые у пользователей крали пароли от соцсети Facebook.

После обнаружения опасных приложений специалисты проинформировали модераторов Google Play, которые в свою очередь уже удалили программы.

Осталось только пользователям удалить это ПО со своего смартфона. Так, после проверки выяснилось что PIP Photo, Processing Photo, Rubbish Cleaner, Inwell Fitness, Horoscope Daily, App Lock Keep, Lockit Master, Horoscope Pi, App Lock Manager крали пароли от Facebook, а также и других социальных сетей.