Главная » Новости

Google TV с новым крупным обновлением получит функцию поиска пульта

Автор На чтение 1 мин Просмотров 2 Опубликовано

Следующее крупное обновление Google TV, основанное на Android TV 14, принесет новую функцию под названием «Найти мой пульт».

Google TV с новым крупным обновлением получит функцию поиска пульта

Эта функция предназначена для помощи пользователям в поиске потерянного пульта, позволяя воспроизводить звук на самом пульте.

Для активации функции пользователи смогут использовать специальную кнопку на пульте, и звук будет воспроизводиться в течение 30 секунд, давая достаточно времени для его обнаружения.

Однако следует учесть, что функция «Найти мой пульт» будет работать только с совместимым оборудованием. Пульт должен иметь встроенный динамик для воспроизведения звука при активации функции.

Большинство существующих телевизоров, скорее всего, не будут поддерживать эту функцию, если их производители не заключат сделки с Google или не выпустят обновленные пульты.

Таким образом, «Найти мой пульт» пока не является универсальным решением, но она представляет важное дополнение для будущих устройств Google TV.

 

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.