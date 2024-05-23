Google TV с новым крупным обновлением получит функцию поиска пульта

Следующее крупное обновление Google TV, основанное на Android TV 14, принесет новую функцию под названием «Найти мой пульт».

Эта функция предназначена для помощи пользователям в поиске потерянного пульта, позволяя воспроизводить звук на самом пульте.

Для активации функции пользователи смогут использовать специальную кнопку на пульте, и звук будет воспроизводиться в течение 30 секунд, давая достаточно времени для его обнаружения.

Однако следует учесть, что функция «Найти мой пульт» будет работать только с совместимым оборудованием. Пульт должен иметь встроенный динамик для воспроизведения звука при активации функции.

Большинство существующих телевизоров, скорее всего, не будут поддерживать эту функцию, если их производители не заключат сделки с Google или не выпустят обновленные пульты.

Таким образом, «Найти мой пульт» пока не является универсальным решением, но она представляет важное дополнение для будущих устройств Google TV.