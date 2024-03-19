Google только сейчас запатентовала логотип смартфонов Google Pixel

Логотип с буквой «G» на задней панели телефонов Google Pixel стал символом бренда с момента выпуска первой модели в 2016 году. Однако только недавно Google подал заявку на регистрацию этого логотипа в Соединенных Штатах.

Это вызвало интерес и обсуждения. Некоторые считают, что такой шаг призван укрепить узнаваемость бренда Pixel на насыщенном рынке смартфонов. Логотип с буквой «G» стал неотъемлемой частью телефонов Pixel, подобно логотипу Apple на iPhone или Samsung на телефонах Galaxy. Его постоянное размещение на задней панели, сначала внизу и затем в центре с выпуском серии Pixel 6 в 2021 году, способствует узнаваемости бренда.

Однако другие задаются вопросом о времени подачи заявки на регистрацию. Регистрировать логотип, который уже использовался в течение нескольких лет, может показаться несколько запоздалым действием. Некоторые предполагают, что это может быть оборонительной мерой против возможных подражателей логотипа или способом использования узнаваемости бренда для будущих продуктов Pixel, включая планшеты.

Заявка на регистрацию содержит эскиз логотипа с буквой «G» в центре задней панели телефона и ограничивается только категорией мобильных телефонов. Стоит отметить, что логотип «G» также присутствует на планшетах Pixel, но эта заявка не распространяется на них. Это может указывать на то, что Google планирует регистрировать логотип отдельно для своей линейки планшетов или в данный момент приоритет у компании уделяется именно смартфонам.

Источник: gizmochina