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Google тестирует умные дисплеи, которые активируются без специального слова

22.10.2020 15:54

Как сообщает Android Central, новая функция, которая проходит внутреннее тестирование в Google, может избавить от необходимости говорить «Привет, Google» перед озвучиванием команд на интеллектуальные дисплеи Nest Hub. Вместо этого функция под кодовым названием «Голубая сталь» может позволить устройству просто ощущать ваше присутствие и заранее прислушиваться к командам без необходимости сначала слышать слово пробуждения.

Google тестирует умные дисплеи, которые активируются без специального слова

Функциональность была продемонстрирована в видео, опубликованном на YouTube Яном Боромеушем, который, как отмечает Android Central, ранее просочился в утечку таких функций, как новый темный режим Nest Hub до его официального объявления. На видео можно увидеть, как Боромеуш запрашивает различную информацию, ни разу не произнося слова «Привет, Google». Сообщается, что на его умном дисплее Nest Hub Max установлена ​​просочившаяся внутренняя прошивка, предназначенная для тестирования в Google, и неясно, планирует ли компания публично выпустить эту функциональность.

Предполагается, что Nest Hub Max использует существующее ультразвуковое зондирование, чтобы почувствовать присутствие человека и начать его слушать. В настоящий момент умный дисплей использует это, чтобы просто настроить отображаемую информацию. Однако в будущем эта же технология может позволить ему прослушивать голосовые команды, когда он знает, что вы рядом. Ars Technica предполагает, что может также использовать функцию Face Match своей камеры, чтобы лучше понять, кто говорит. Boromeusz показывает возможность включать и выключать Blue Steel в меню настроек умного дисплея.

В случае обнародования информации Blue Steel может вызвать проблемы с конфиденциальностью. Ключевым элементом современных интеллектуальных динамиков и дисплеев является то, что они обращают внимание на то, что вы говорите, только после того, как слышат слово пробуждения. Полагаясь только на обнаружение близости, вы увеличиваете риск того, что устройства услышат что-то, чего они не должны слышать, за счет вашей конфиденциальности.

Тем не менее, «Blue Steel» может стать полезной дополнительной функцией для некоторых. Необходимость многократно повторять «Окей, Google» или «Окей, Google» перед каждой голосовой командой может стать проблемой, и это потенциально значительно ускоряет доступ к необходимой информации.

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