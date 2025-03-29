Главная » Новости

Google тестирует функцию обмена видео без рекламы на YouTube Premium

Автор На чтение 1 мин Просмотров 1 Опубликовано

В современном мире многие предпочитают подписки на контент, но это может усложнять обмен материалами с друзьями, особенно когда доступ к ним платный. Google запускает экспериментальную функцию для YouTube Premium, чтобы упростить этот процесс.

YouTube начинает ограниченное тестирование, позволяя некоторым пользователям делиться до 10 видео без рекламы каждый месяц. Друзья, не имеющие подписки, смогут посмотреть эти видео без рекламы и в высоком качестве.

Чтобы использовать эту функцию, нужно нажать кнопку «Поделиться» и выбрать опцию «Поделиться без рекламы». Каждое видео можно будет посмотреть без рекламы до 10 раз. Если вы поделитесь ссылкой с другом, у которого уже есть премиум-подписка, это не повлияет на ваш лимит.

Однако функция доступна только в нескольких странах, таких как Аргентина, Бразилия, Канада, Мексика, Турция и Великобритания, и только для ограниченного числа подписчиков. Google ожидает отзывы от пользователей, чтобы понять, насколько это будет востребовано.

источник

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2025 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.