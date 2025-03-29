Google тестирует функцию обмена видео без рекламы на YouTube Premium

В современном мире многие предпочитают подписки на контент, но это может усложнять обмен материалами с друзьями, особенно когда доступ к ним платный. Google запускает экспериментальную функцию для YouTube Premium, чтобы упростить этот процесс.

YouTube начинает ограниченное тестирование, позволяя некоторым пользователям делиться до 10 видео без рекламы каждый месяц. Друзья, не имеющие подписки, смогут посмотреть эти видео без рекламы и в высоком качестве.

Чтобы использовать эту функцию, нужно нажать кнопку «Поделиться» и выбрать опцию «Поделиться без рекламы». Каждое видео можно будет посмотреть без рекламы до 10 раз. Если вы поделитесь ссылкой с другом, у которого уже есть премиум-подписка, это не повлияет на ваш лимит.

Однако функция доступна только в нескольких странах, таких как Аргентина, Бразилия, Канада, Мексика, Турция и Великобритания, и только для ограниченного числа подписчиков. Google ожидает отзывы от пользователей, чтобы понять, насколько это будет востребовано.

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