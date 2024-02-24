Google Tensor G3 стал первым мобильным процессором с поддержкой кодирования 4K 60FPS AV1

Новый чип Tensor G3 используется в смартфонах серии Pixel 8. Недавно выяснилось, что процессор оснащен скрытой функцией — встроенной поддержкой кодека AV1.

Это делает Tensor G3 первым процессором для смартфонов, способным обрабатывать видео AV1 с разрешением 4K и частотой 60 кадров в секунду, однако не все так просто.

Кодек AV1 является новым лучшим стандартом сжатия видео в сравнении с H.264. Известный инсайдер Мишаал Рахман обнаружил фрагмент кода, подтверждающий поддержку процессором AV1 разрешения до 4K и 60FPS.

Это дает преимущество Tensor G3 перед конкурентами, такими как Qualcomm, MediaTek и Samsung, в области кодирования видео.

Однако, несмотря на поддержку AV1, в настоящее время нет широко используемых приложений, включая приложение Google Pixel Camera, которые могли бы использовать эту функцию для кодирования видео с разрешением 4K и 60FPS. Это ограничение связано с отсутствием программной поддержки, что означает, что пользователи пока не смогут в полной мере воспользоваться преимуществами этой аппаратной возможности.

Кроме того, другие наборы микросхем также не поддерживают кодирование AV1, что может быть связано с проблемами совместимости. В то же время, формат H.264 остается широко используемым и поддерживается в настоящее время, обеспечивая удобство просмотра видео на разных устройствах.

Страница поддержки Google Tensor G3 указывает, что чип Apple A17 Pro, используемый в iPhone 15 Pro, также поддерживает декодирование AV1, но не кодирование.

Это может указывать на то, что Google может добавить поддержку кодирования AV1 в будущих версиях чипов Tensor и обновить свое приложение camera для использования этой функции.

Однако, пока приложения не начнут активно поддерживать кодирование AV1 с разрешением 4K и 60FPS, уникальные возможности Tensor G3 останутся скорее техническим достижением, чем практическим преимуществом для пользователей.