Google Stadia отменила эпизодический хоррор Хидео Кодзимы

Несмотря на все обнадеживающие прогнозы экспертов, облачные игровые сервисы так и стали популярными.

Ранее эксперты прогнозировали, что облачные игровые сервисы «убьют» игровые консоли, но если это и произойдет, то не в ближайшие несколько лет.

С выходом нового поколения приставок спрос на них вырос и они сейчас находятся в большом дефиците.

По слухам Google Stadia (игровой сервис) сейчас находится на стадии закрытия, официально об этом не объявляли, но инсайдеры каждый раз сообщают про него неприятные новости.

В Google Stadia были отменены некоторые проекты, а также расформированы отделы, работающие над играми. Людей направили на другие проекты компании Google.

Американская компания отменила разработку эпизодического хоррора Хидео Кодзима, а также Journey to the Savage Planet и мультиплеерного экшена Француа Пелланда.

Над другими проектами пока работают, но когда они выйдут еще неизвестно, и даже если они не выйдут на Google Stadia их издатель может выпустить на другие платформы.