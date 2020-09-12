Google Stadia и xCloud смогут появиться на устройствах Apple

Apple выпустила новые правила для своего App Store в попытке решить многие проблемы, которые возникли в связи с управлением Apple своей цифровой витриной для устройств iPhone, с обновлениями для сервисов потоковой передачи игр, новыми правилами для онлайн-классов и меньшими ограничениями для внутриигровые покупки в бесплатных почтовых приложениях, что было предметом предыдущих споров Apple с Hey.

Ключевыми изменениями является четкое постановление в отношении сервисов потоковой передачи игр, таких как Google Stadia или Microsoft xCloud, которые Apple сообщает CNBC, но новые правила показывают, что каждая игра также должна быть загружена «непосредственно из App Store», и все обновление игры должно быть отправлено в Apple индивидуально, прежде чем компания сможет передать его пользователям. Это означает, что Microsoft или Google не могут создать единое всеобъемлющее приложение xCloud или Stadia, которое предоставляет доступ ко всем играм.

Но они могут предоставлять отдельные игры в App Store как отдельные части программного обеспечения, используя свои технологии потоковой передачи, подтверждает Apple The Verge. Им не нужно создавать полную загружаемую игру, которая запускается локально на iPhone — теперь подойдут тонкие клиенты и гибридные потоковые приложения. Если они хотят, чтобы игроки могли найти эти игры в едином месте, поставщики облачных игр, такие как Google и Microsoft, могут создавать приложения в стиле «каталог», которые также собирают эти отдельные приложения и связываются с ними.

Конечно, все эти игры потокового приложения будут по-прежнему подвергаться обычным правилам App Store от Apple, в том числе компании спорного 30 процентов сократить, которая в настоящее время является предметом постоянной борьбы компании Apple с Epic Games.