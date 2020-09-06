Google создаст микроскоп с ИИ для диагностики рака

Google будет работать с Министерством обороны США над созданием нового инструмента искусственного интеллекта (ИИ), который будет изучать и обнаруживать рак у ветеранов вооруженных сил.

Согласно эксклюзивному сообщению Fox News, через отдел оборонных инноваций Пентагона (DIU) Google намерен разработать новую модель информации ИИ, которая может быть интегрирована с микроскопами виртуальной реальности. Ожидается, что новая модель машинного обучения Google поможет врачам, использующим микроскопы, картировать рак, что позволит изучать его структуру.

«Здравоохранение имеет решающее значение для готовности вооруженных сил», — сказал Майк Дэниелс, вице-президент глобального государственного сектора Google Cloud, в интервью Fox News. «Более важным или не менее важным является финансирование определенных программ, связанных с раком». Дэниэлс также заявил, что инновации, представленные в этой программе, могут привести к прорыву не только в исследованиях рака, но и в общем здравоохранении.

Министерство обороны и здравоохранения (DHA), объединенное агентство по комплексной поддержке армии, авиации и флота, выделяет 1,7 миллиарда долларов из своего годового бюджета на исследования рака .

Дэниелс объяснил, что есть две цели, которые Google ставит перед программой Пентагона: улучшение результатов лечения пациентов в отношении диагностики и создание «некоторой эффективности», помогая патологам обрабатывать большой объем данных, с которыми они имеют дело.

«Это важное практическое применение искусственного интеллекта для оказания медицинской помощи для достижения реальных результатов, имеющих значение для нашей страны», — добавил вице-президент Google Cloud.

Помимо работы по снижению медицинских расходов, программа также ориентирована как на военнослужащих, так и на ветеранов через лечебные учреждения DHA и медицинские учреждения по делам ветеранов (VA) по всей стране.