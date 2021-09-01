Google создает собственные процессоры Chromebook на базе ARM

В будущем Chromebook может работать на собственных процессорах Google: по данным Nikkei Asia, компания самостоятельно разрабатывает процессоры для ноутбуков и планшетов на базе Chrome OS. Это не такая уж надуманная история, учитывая, что технический гигант недавно анонсировал собственный мобильный чип под названием Tensor, который должен дебютировать на Pixel 6 и Pixel 6 Pro. Для этого Google наняла инженеров по микросхемам со всего мира, в том числе талантливых специалистов от своих поставщиков, таких как Intel и Qualcomm. Возможно, компания решила использовать свой опыт и для работы над процессором для Chromebook.

Nikkei говорит, что технологический гигант был вдохновлен успехом своего конкурента, когда дело дошло до разработки собственных чипов для iPhone, iPad и, в последнее время, компьютеров Mac. Первые Mac и iPad Pro на базе процессора Apple M1 были выпущены в 2020 году, а первые iMac с этим чипом стали доступны в начале этого года. Как сообщается, разрабатываемый Google чип Chromebook основан на разработках Softbank ARM, как и большинство других мобильных процессоров. Создав сам процессор, компания сможет настроить его в соответствии со своими потребностями и добавить свои собственные функции. Другими словами, это уменьшит зависимость Google от сторонних поставщиков, иными словами, позволит ему контролировать производство по своему усмотрению.

По словам Никкей, Google планирует выпустить процессоры для Chromebook в 2023 году . Первые устройства, работающие на этих чипах, могут появиться вскоре после этого.