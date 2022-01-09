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Google и Facebook оштрафовали во Франции за нарушения в использовании файлов cookie

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Штрафы были назначены за нарушение правил использования файлов cookie. Французская комиссия по информатике и гражданским свободам (CNIL) выписала Google 150 млн евро, а Facebook 60 млн евро.
В ЕС очень четко прописаны требования по части конфиденциальности данных, но как оказалось, большинство сайтов не выполняет европейский закон.

В прошлый раз CNIL на Google выписала рекордный штраф за то, что на сайтах Google и Amazon не запрашивают предварительное согласие на сохранение cookie и не предоставляют в доступной форме информацию как отказаться от использования файлов cookie.

В этот раз рекордный штраф был выписан за то, что компании так и не предоставили простую возможность отказаться от использования файлов cookie.

На исправление ситуации оштрафованным компаниям дали три месяца, если за этот срок они нечего не изменят, им грозит дополнительный штраф в размере 100 000 евро за каждый день просрочки.

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