Google скоро внедрит биометрическую проверку личности для разблокировки приложений

Google планирует ввести новую функцию проверки личности, которая потребует использования биометрических данных для доступа к приложениям.

Эта мера станет обязательной только в тех случаях, когда устройство находится вне пределов надежного местоположения. Данная функция направлена на предотвращение кражи данных, когда злоумышленники могут использовать PIN-код блокировки экрана для разблокировки приложений.

Стоит напомнить, что экран блокировки вашего телефона выступает в качестве основного барьера для защиты всех ваших данных от посторонних.

Однако, если вор увидит ваш PIN-код и похитит телефон, ваши приложения и личная информация могут оказаться под угрозой, даже если они защищены дополнительным уровнем безопасности — биометрической аутентификацией Android.

Это происходит потому, что множество приложений, использующих биометрические данные, позволяют вводить учетные данные прямо на экране блокировки в качестве резервного варианта.

В версии Android 15 QPR1 Beta 2, которую Google недавно выпустила, обнаружили признаки того, что компания разрабатывает решение этой проблемы, вдохновляясь методами защиты от кражи устройств Apple.

В приложении «Настройки» была замечена новая строка с названием mandatory_biometrics_prompt_description, которая гласит: «Проверка личности включена».

Этот код отображает сообщение о включении проверки личности при вызове диалогового окна с запросом биометрических данных Android, пишет androidauthority.

На данный момент приложение «Настройки» не показывает это сообщение, когда запрашивается биометрическая аутентификация при изменении режима USB или времени ожидания экрана в Android 15.

При более глубоком анализе журналист издания обнаружил упоминания этой функции в нескольких классах, связанных с биометрией Android.

Похоже, Google настраивает систему так, чтобы игнорировать запросы приложений на ввод биометрических данных, если активирована «обязательная биометрия».