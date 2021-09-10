Google Search для настольных компьютеров официально получил темную тему

В мае прошлого года Google официально запустил ночной режим для приложений поиска на Android и iOS. Google.com для настольных компьютеров теперь официально получает темную тему.

Откройте настройки (внизу главной страницы или в правом верхнем углу страницы результатов), и вы увидите «Внешний вид» в конце меню. После этого вы перейдете в «Настройки поиска»> «Внешний вид», где сможете выбрать:

Устройство по умолчанию

Темная тема

Светлая тема

Этот темно-серый фон будет отображаться везде, где вы вошли в свою учетную запись Google на рабочем столе:

Страницы поиска включают, среди прочего, главную страницу Google, страницу результатов поиска и настройки поиска.

Вы также можете получить баннер в результатах поиска, а некоторые заметили значок солнца в правом верхнем углу для быстрого включения / выключения. Объявляя об этом, Google подтвердил запросы пользователей на эту функцию и сказал, что темная тема поиска будет полностью доступна в ближайшие недели:

Я рад сообщить, что с сегодняшнего дня и с полным развертыванием в течение следующих нескольких недель темная тема теперь доступна для страниц поиска Google на компьютере. Спасибо за все ваши отзывы на этом форуме, сообщающие нам, что это была функция, которую вы хотели увидеть!

Эта функция также тестируется для мобильных устройств, но это не часть сегодняшнего объявления. Для некоторых при открытии панели навигации отображается пункт «Темный режим», который переводит их в то же меню. Однако то, что вы устанавливаете на рабочем столе, не синхронизируется с мобильным телефоном.