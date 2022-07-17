Компания Google сделала операционную систему Chrome OS Flex общедоступной

Google показала операционную систему Chrome OS Flex, которая предназначена для слабых компьютеров.

Chrome OS Flex создана на базе Chrome OS, но в отличие от последней она не способна запускать приложения для Android и не работает с некоторыми периферийными устройствами, среди которых сканер отпечатка пальца и DVD-привод.

Google для Chrome OS Flex сертифицировала почти 300 поддерживаемых устройств, но облегченную операционную систему можно запустить на любом ПК, в котором установлен процессор x86-64 от Intel или AMD, 4 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ постоянной.

Для работы достаточно интегрированной графической системы, но Intel GMA 500, 600, 3600 и 3650 не подходит для Chrome OS Flex.