Google с оптимизмом смотрит на продажи Pixel 6 и увеличивает производство на 50%

Google настолько оптимистичен в отношении продаж Pixel 6, что увеличивает производственные мощности устройства на 50 процентов. SoC Google Tensor от Pixel 6 выйдет на Chromebook примерно в 2023 году.

Во-первых, оптимизм Pixel 6: Nikkei сообщает, что Google «возлагает большие надежды на линейку Pixel 6 и попросил поставщиков подготовить на 50% больше производственных мощностей для телефонов по сравнению с уровнем до пандемии в 2019 году». По данным исследовательской компании IDC, в 2019 году Google поставила 7 миллионов телефонов, поэтому Google рассчитывает на 10,5 миллиона продаж. Для проверки: Apple поставляет более 200 миллионов iPhone в год, а Samsung — от 260 до 300 миллионов телефонов.

У Google есть много причин для оптимизма в отношении Pixel 6. Это устройство знаменует собой возвращение компании на рынок флагманских смартфонов после отказа в 2020 году с выпуском Pixel 5 среднего класса. Это будет первый телефон, который будет поставляться с разрекламированным смартфоном ». Google Tensor «SoC, первая основная SoC для смартфонов под собственной маркой Google. Благодаря собственному SoC ничто не мешает Google резко увеличить срок службы телефонов Pixel по сравнению с нынешней трехлетней отметкой, на что мы очень надеемся. Алгоритмы Google наложения фотоаппаратов уже давно сделали компанию лидером в войне за качество камеры смартфонов, но она также почивает на лаврах, когда дело доходит до оборудования, решив поставлять по сути тот же датчик камеры в Pixel 2, 3, 3a. , 4, 4а, 5 и 5а. Pixel 6 станет первым крупным обновлением камеры за многие годы. и ожидания того, что Google может сделать с современным оборудованием для камеры, высоки. Телефон также будет первым, кто будет поставляться с Android 12, что позволяеткрасивый меняющий цвет пользовательский интерфейс спереди и по центру. Отлично будет смотреться во всех рекламных роликах.