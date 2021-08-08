Новая функция существенно облегчит пользователем ввод одноразовых кодов их СМС.

Сейчас разработчики самого популярного в мире браузера тестируют новую полезную функцию, она появится в декстопной версии Chrome 93.

Источник пишет, что браузер на компьютере сможет автоматически считывать код в СМС на смартфоне с операционной системой Android.

Система работает через интерфейс WebOTP (Web One Time Password) и для ее полноценной работы нужно чтобы сайт тоже поддерживал эту технологию, а еще одним условием является подключение смартфона и браузера к одной записи Google.