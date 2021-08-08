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Google с новой функцией через браузер передаст одноразовый код из SMS на ПК

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Новая функция существенно облегчит пользователем ввод одноразовых кодов их СМС.
Сейчас разработчики самого популярного в мире браузера тестируют новую полезную функцию, она появится в декстопной версии Chrome 93.

Источник пишет, что браузер на компьютере сможет автоматически считывать код в СМС на смартфоне с операционной системой Android.

Система работает через интерфейс WebOTP (Web One Time Password) и для ее полноценной работы нужно чтобы сайт тоже поддерживал эту технологию, а еще одним условием является подключение смартфона и браузера к одной записи Google.

Chrome 93
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